Bắt 4 đối tượng bắt cóc trẻ em đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Hữu Luân (23 tuổi), trú tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; Thái Long Hồ (26 tuổi), trú tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thị Kim Chi (20 tuổi), trú tại huyện Thới Lai, Cần Thơ và Nguyễn Phú Hải (43 tuổi), trú tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Khanh (trú tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) dùng xe gắn máy đưa cháu gái Nguyễn Hân Duy (14 tuổi) đi học. Khi ông Khanh cùng cháu lưu thông đến lộ Bốn Tổng Một Ngàn (thuộc ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai) thì bắt ngờ bị một chiếc xe ôtô 7 chỗ ép sát vào lề.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông Khanh bất ngờ bị 4 thanh niên lạ mặt lao từ ôtô 7 chỗ xuống đánh tới tấp. Sau khi gây thương tích cho ông Khanh, 4 thanh niên này cướp điện thoại, chìa khóa xe ông Khanh và bắt cháu Duy lên xe rồi bỏ chạy.



Sau đó, các đối tượng này liên lạc với gia đình ông Khanh yêu cầu đưa 1 tỷ đồng để chuộc cháu Duy và không được báo công an, ngược lại chúng sẽ giết con tin.



Gia đình ông Khanh trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thành phố Cần Thơ đã tập trung lực lượng nhanh chóng vào cuộc truy bắt các đối tượng gây án để giải cứu con tin.



Tại cơ quan công an, 4 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và khai nhận 1 trong 4 đối tượng có mâu thuẫn nợ nần với gia đình cháu Duy nên đã tổ chức bắt cóc cháu Duy gây sức ép để gia đình nạn nhân trả nợ.



Vụ việc đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ./.