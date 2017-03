Bắt 8 bánh heroin ngụy trang trong thùng mì tôm

Đối tượng Lê Thị Hằng (32 tuổi) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra vụ mua bán trái phép 8 bánh heroin

Chiều tối 11-4, Phòng PC 47, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Đội CSGT 1-48 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) bắt quả tang Hằng và Dũng đang mang 8 bánh heroin (trọng lượng 2,4 kg) đựng trong thùng mì tôm, đưa đi bán.

Từ lời khai của Hằng và Dũng, Phòng PC 47, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra làm rõ: trưa 11-4, từ vùng biên Việt-Lào (thuộc huyện Quế Phong, Nghệ An), Thu cất giấu 8 bánh heroin trên trong thùng mì tôm rồi bắt xe khách xuống bến xe Vinh (TP Vinh).

Từ đây, Thu bắt xe taxi mang theo thùng mì tôm đựng heroin đến nhà chị Trần Thị Hoài (ở xóm 4, xã Nghi Phong) để bàn giao cho Hằng theo “đơn đặt hàng trước”. Nhận được “hàng” heroin, Hằng rủ Dũng mang đi giao cho một ông trùm khác thì bị bắt trên đường đi.

Sáng 12-4, Phòng PC 47, Công an tỉnh Nghệ An cùng VKSND tỉnh Nghệ An đã mở niêm phong tang vật 8 bánh heroin để giám định, mở rộng điều tra chuyên án.

ĐẮC LAM