Chiều ngày 25-3, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Công an tỉnh này vừa chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an huyện Thạch Thành và Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) lập án đấu tranh bắt băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Kiên quyết bắt giữ các đối tượng nguy hiểm.

Bốn đối tượng trong băng nhóm tội phạm do Kiên “Ngọ” cầm đầu bị bắt giữ. Ảnh: ĐH

Chỉ sau khi lập chuyên án vài ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng là Vũ Trung Kiên (SN 1981), ngụ ở xã Phú Long (Nho Quan, Ninh Bình), Đỗ Công Bình (SN 1969), Vũ Mạnh Trường và Trần Văn Tính, đều ở huyện Thạch Thành.

Theo cơ quan điều tra, đây là 4 đối tượng trong băng nhóm gần 20 đối tượng do Kiên “Ngọ” và Bình “Ngắn” cầm đầu đã gây ra hàng chục vụ đe dọa, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản của người dân và các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Người dân kinh doanh vận tải, thu mua lâm sản sau khi đi qua địa bàn Thạch Thành đều bị chúng đe dọa đòi tiền bảo kê. Bất kể ai không chịu nộp tiền thì bọn chúng tìm đến tận nhà hoặc gọi điện, nhắn tin đe dọa, thậm chí khống chế, hành hung, đập phá tài sản, ép bị hại ký giấy vay nợ khống

Kiên là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, vừa ra tù đã cấu kết với một số thanh, thiếu niên hư, ham chơi, có nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn TX Bỉm Sơn, huyện Thạch Thành và huyện Nho Quan đã gây ra hàng chục vụ đe dọa, gây thương tích...

Đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Việc triệt xóa băng nhóm tội phạm do Kiên “Ngọ” và Bình “Ngắn” cầm đầu góp phần quan trọng trong giữ vững sự ổn định an ninh trật tự, củng cố niềm tin trên địa bàn".

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục vận động các đối tượng còn lại trong băng nhóm tội phạm nguy hiểm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

ĐẶNG TRUNG