Bắt bảo vệ đi tìm vợ, đánh cả công an

Theo hồ sơ, tối 1-6-2013, sau khi nhậu về, Minh chạy xe máy tới một trường mầm non ở Nha Trang để tìm vợ (là giáo viên của trường). Khi đến nơi, Minh cho xe húc đổ cánh cổng của trường rồi la hét, chửi bới, yêu cầu bảo vệ trường phải đi tìm vợ cho mình gặp. Khi hai công an phường tới hỏi đầu đuôi sự việc và yêu cầu Minh đưa xe về phường để giải quyết, Minh không chấp hành mà còn chửi bới, xúc phạm công an. Công an tiếp tục yêu cầu Minh đưa xe về trụ sở làm việc thì Minh rút chìa khóa xe đập lên yên nói: “Nè, tao giao xe cho tụi mày, mày làm gì được tao?”. Công an nhắc nhở Minh nên nói năng đúng mực. Minh dùng tay đánh vào mặt một công an gây thương tích.

HOÀNG VĂN