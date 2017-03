Bắt cá độ bóng đá liên tỉnh, thu giữ nhiều tỉ đồng

Ngày 26-6, Công an quận Hoàng Mai cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PC50) - Công an TP Hà Nội phá một đường dây cá độ bóng đá trên mạng, bắt giữ bảy nghi can.