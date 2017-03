Bắt đầu di dời ống cấp nước chính của TP

Ngày 29-12, đơn vị thi công gói thầu di dời đường ống cấp nước phi 2.000 mm băng ngang kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đã chặn dòng và đấu nối nguồn nước sang đường ống phi 1.200 mm trên cầu Điện Biên Phủ (quận 1 và Bình Thạnh) để chuẩn bị di dời đường ống. Ông Bạch Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), cho biết quá trình đấu nối, di dời diễn ra trong 15 ngày.

Buộc di dời để bảo vệ đường ống

Theo kế hoạch, sau khi nhà thầu T.D.Williamson (TDW, Mỹ) chuyển nguồn nước sang đường ống 1.200 mm, công việc tiếp theo là đấu nối đường ống 2.000 mm cũ vào đường ống 2.000 mm mới. Đường ống mới này đã được Công ty Công trình giao thông công chánh (Sở GTVT) thi công xong trước đó, dài khoảng 480 m, nằm sâu dưới đáy kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Theo Sawaco, nguyên nhân phải di dời là sau khi nạo vét xong lòng kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, đường ống cũ sẽ trồi lên chứ không còn nằm sâu dưới đáy kênh như hiện hữu. Điều này khiến đường ống có nguy cơ bị vỡ do áp lực của dòng nước, thủy triều… Nếu xảy ra sự cố, hầu hết người dân ở những quận trung tâm sẽ không có nước sinh hoạt.

Về công tác chuẩn bị, ông Hải cho hay: Do việc thi công ảnh hưởng đến cả triệu hộ dân nên Sawaco không thể gửi thông báo đến từng hộ. Thay vào đó, Sawaco chỉ thông báo đến các địa phương có liên quan. Về thời điểm thi công khá “nhạy cảm” do vào cuối năm, ông Hải giải thích: Sawaco hoàn toàn bị động vì phụ thuộc vào Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP lưu vực kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB). Nếu không đảm bảo tiến độ, WB sẽ không tiếp tục giải ngân. Trước đó do nhà thầu Trung Quốc làm chậm nên TP cắt hợp đồng và giao lại cho Sawaco.

Các công nhân đang thực hiện đấu nối từ ống 2.000 mm sang ống 1.200 mm. Ảnh: V.THUẬT

Nhiều quận bị ảnh hưởng

Tuyến ống 2.000 mm này là tuyến ống chính dẫn nước từ Nhà máy nước Thủ Đức về cung cấp cho các quận trung tâm như 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11. Khi chuyển nguồn nước sang đường ống 1.200 mm, áp lực sẽ yếu hơn nên một số khu vực thuộc các quận 6, 8, 10, 11 sẽ bị thiếu nước. Qua hai buổi diễn tập phương án cung cấp nước khi di dời đường ống (ngày 23, 24-12), áp suất nước về các khu vực dự báo yếu vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, nước đục đã xảy ra ở một số nơi trong chiều 23-12. Theo ông Hải, do mạng lưới đường ống bị xáo trộn, áp lực nước thay đổi nên nước đục là điều khó tránh khỏi. Điều này có khả năng sẽ tiếp tục diễn ra trong các ngày thi công đường ống.

Cũng theo Sawaco, nếu xảy ra tình trạng nước đục trong thời gian thi công, công ty sẽ khấu trừ tiền nước cho người dân. Điều này sẽ được các đơn vị trực thuộc Sawaco chủ động thực hiện nếu phát hiện nước đục trên địa bàn quản lý, không đợi đến khi người dân phản ánh.

Tôi chẳng nghe thông báo gì Lâu nay tôi thấy công nhân đến làm việc và có nghe hàng xóm nói sắp di dời đường ống cấp nước. Còn di dời thế nào, có ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của gia đình hay không thì tôi chẳng biết vì không nghe Công ty Cấp nước Bến Thành hoặc địa phương thông báo gì. Bà THANH, chủ quán cà phê đầu cầu Điện Biên Phủ đối diện công trình thi công Lo thiếu nước Tôi thấy tivi có thông báo ngày 29-12 sẽ cắt ống nước để sửa chữa, thời gian kéo dài đến nửa tháng. Với thời gian dài như thế, tôi chẳng biết phải trữ nước bao nhiêu cho đủ vì nhà cửa chật hẹp, lại không có đồ chứa nước. Nhiều nhà cũng sẽ rơi vào nỗi lo thiếu nước như gia đình tôi. Anh NGUYỄN VĂN TUẤN, ngụ đường Châu Văn Liêm, quận 5

VĂN THUẬT