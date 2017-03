Bắt đầu nóng tàu xe vào Nam

Ga Đà Nẵng tăng cường tàu tuyến Đà Nẵng - TP.HCM. Ông Nguyễn Nhân, Phó Trưởng Ga Đà Nẵng, cho biết đã tăng cường thêm đôi tàu D3 và D5 chạy vào TP.HCM. Mỗi tàu có thể chở được 500 hành khách. Xe qua hầm Hải Vân giảm. Theo ông Cao Bá Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco), từ mùng 1 đến mùng 5 Hamadeco đã vận chuyển 26.400 hành khách và gần 15.000 xe máy qua hầm. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách sụt giảm 30%-35%. Bến xe Cà Mau không ùn ứ khách như các năm trước. Một số hành khách phản ánh giá vé tăng quá cao. Ông Phạm Văn Phương, Trưởng Bến xe Cà Mau, nói: “Việc các hãng tăng giá vé so với ngày thường đã được cơ quan chức năng cho phép nhưng tối đa chỉ 60%. Dự kiến lượng khách sẽ tăng đột biến từ mùng 7 đến mùng 10”. Vắng người và xe qua cụm phà Vàm Cống. Ông Nguyễn Văn Trạng, Giám đốc cụm phà Vàm Cống, cho biết trong các ngày tết lượng phương tiện qua lại bốn bến gồm Vàm Cống, Mỹ Lợi, Đình Khao và Đầm Cùng đều giảm so với năm trước.