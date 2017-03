Bắt đầu phạt xe “không chính chủ”

“Hãy cho người dân thời gian” Luật sư Trần Đình Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng thực trạng xe máy “không chính chủ” hiện nay khá phổ biến mà nguyên nhân có phần từ trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Còn nhớ, vào năm 2003 Bộ Công an quy định chỉ cho phép mỗi người đăng ký một xe máy. Hay do những rào cản về thủ tục mà người dân các tỉnh vào TP.HCM, Hà Nội… sinh sống không thể đứng tên trên cà vẹt chiếc xe của mình. Đây là lý do chính khiến rất nhiều người mua phải nhờ người thân, bạn bè hoặc thậm chí cả cửa hàng bán xe đứng tên. “Việc để “xe không chính chủ” có lỗi từ phía người dân nhưng các cơ quan quản lý cũng có trách nhiệm. Nay Thông tư 12 đã mở ra các điều kiện rất thoáng thì hãy cho người dân một khoảng thời gian để họ chuyển đổi xe về “chính chủ”. Sau thời gian này, ai vẫn không sang tên thì hãy phạt” - luật sư Nam đề nghị. Trong dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đang được Chính phủ xem xét đã không còn điều khoản xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu. Theo Bộ GTVT, đó là do quy định này chưa tạo được sự đồng thuận của người dân. Năm 2012 tôi mua một chiếc ô tô cũ nhưng chỉ làm giấy “ủy quyền” do lúc ấy lệ phí trước bạ đến 10%. Nay mức lệ phí này còn 2% (từ ngày 1-4) nhưng mới giảm vài ngày nên tôi không kịp hoàn tất thủ tục sang tên, đổi chủ. Theo tôi, nên cho người dân thêm một khoảng thời gian để làm thủ tục rồi hẵng xử phạt. Ông LÊ HOÀNG ĐỆ, quận 7, TP.HCM