Bắt đoàn xe trốn Trạm cân Dầu Giây

Cụ thể gồm xe 60P-0468 do Nguyễn Tuấn Hùng; 60S-9849 do Phan Hoàng Quốc, 60C-008.95 do Đoàn Phi Hùng (cùng ngụ Đồng Nai); 57M-3638 do Ngô Văn Miên (ngụ Tây Ninh); 77C-014.16 do Nguyễn Anh Tuấn (ngụ Bình Định) và 77H-8955 do Phạm Tấn Trầm (ngụ Gia Lai) điều khiển nối đuôi nhau vào đường dân sinh song hành với quốc lộ 1A để tránh Trạm cân Dầu Giây.

Công an Đồn KCN Bàu Xéo lập biên bản và yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng các tài xế không chấp hành. Phải đến khi CSGT Công an huyện Trảng Bom đưa xe kéo xuống thì các tài xế mới chịu xuất trình giấy tờ. Qua kiểm tra, cả sáu xe đều vượt quá tải trọng trên 100% và đang bị công an tạm giữ để xử phạt theo quy định.

VÕ TÙNG