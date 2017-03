Bắt được một gói thuốc lá lậu được 'trả' 3.500 đồng

Trước đó, ông Vũ Văn Cường - chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá VN và cũng là chủ tịch Hiệp hội thuốc lá - đã nhiều lần đề nghị được nâng mức hỗ trợ cơ quan chức năng để tăng hiệu quả việc phòng chống buôn lậu thuốc lá vốn đang khiến doanh nghiệp thuốc lá trong nước lao đao.



Thuốc lá lậu vẫn đang được vận chuyển ở biên giới Tây Nam - Ảnh: C.V.K

Hiệp hội thuốc lá cho biết tiền hỗ trợ sẽ được chi theo hướng cứ bắt được một gói thuốc lá lậu, Hiệp hội thuốc lá sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng 3.500 đồng (không phân biệt theo giá trị thuốc lá cao cấp hay thấp cấp).

Toàn bộ số tiền sẽ do Quỹ hỗ trợ của Hiệp hội Thuốc lá chi và số tiền này do các doanh nghiệp thuốc lá VN đóng góp. Quỹ này được gửi vào một tài khoản riêng tại ngân hàng do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đứng tên và quản lý.

Theo thông tư mới, quỹ sẽ hỗ trợ nhiều cơ quan, như chi hỗ trợ cho Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (ban 389 quốc gia) và Ban chỉ đạo 389 các địa phương trong công tác tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu thuốc lá và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả...

Đặc biệt, theo quy định mới, đối với số thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả đã bắt giữ mà lực lượng chức năng đã được tạm ứng 50% kinh phí hỗ trợ nhưng chưa tiến hành tiêu hủy, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam sẽ đốc thúc cơ quan bắt giữ sớm tiến hành tiêu hủy.

Trường hợp không có thuốc lá để tiêu hủy, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam thu hồi kinh phí đã tạm ứng hỗ trợ và thông báo cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia biết và xử lý.

Cụ thể, quỹ sẽ hỗ trợ thêm 500 đồng/bao 20 điếu cho chi phí tiêu hủythuốc lá lậu, thuốc lá giả, khuyến khích sử dụng các biện pháp tiêu hủykhông ảnh hưởng đến môi trường. Trong mức hỗ trợ 3.000 đồng/bao còn lạisẽ trích 150 đồng/bao 20 điếu (5%) hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia, 210 đồng/bao 20 điếu (7%) hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 địa phương nơi có thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu hủyvà 150 đồng/bao 20 điếu (5%) hỗ trợ cho Ban điều hành quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam. Số tiền hỗ trợ còn lại dùng để hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá và chống sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả.

Theo C.V.Kình (TTO)