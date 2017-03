Bắt được nghi can chính chém trung úy CSGT cướp Air Blade

Theo LĐO, nghi can bị bắt là Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “liên xô”, SN 1963, trú tại số nhà 342 Tô Hiệu, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng). Sơn bị bắt khi đang lẩn trốn trong căn nhà của Nguyễn Trọng Tuấn, SN 1957, địa chỉ tại số 43, ngách 25 ngõ 199 Tô Hiệu, thuộc tổ 5 phường Dư Hàng, quận Lê Chân - nơi cách nhà Sơn không xa. Baophapluat.vn cho biết thêm Sơn là đối tượng “cộm cán” trên địa bàn Hải Phòng, có nhiều tiền án, tiền sự, đang nghiện ma túy.

Quan sát của LĐO cho thấy ngõ 199 Tô Hiệu là ngõ dân cư đông đúc. Tuy nhiên, căn nhà nơi Sơn “liên xô” lẩn trốn lại nằm ở đoạn cuối cùng của ngách và ít người qua lại, tương đối khuất nẻo. Căn nhà hẹp bề ngang, lợp tôn pro xi măng đã được đục thủng một lỗ trên mái để đối tượng sẵn sàng lẩn trốn nếu bị truy đuổi. Tuy nhiên, trước sự vây ráp của lực lượng công an, Sơn “liên xô” đã không thể trốn thoát. Khi bị phát hiện, đối tượng Sơn đã điên cuồng chống cự và cầm dao cắt tay tự tử, nhưng đã bị không chế. Hiện công an đang hoàn thiện các thủ tục, khám nghiệm nhà của các đối tượng, đồng thời tiếp tục truy đuổi nghi can thứ hai là N.V.X (tức X “điên”, SN 1988, trú tại Hải Phòng).

Theo Baophapluat.vn, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Sơn “liên xô”, tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan. Hiện tại, trung úy Vũ Thế Thắng đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sỹ bệnh viện Việt- Tiệp chăm sóc, điều trị.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, rạng sáng ngày 24-2, trung uý Vũ Thế Thắng được người dân phát hiện nằm gục trong ngõ 193 đường Hồ Sen, quận Lê Chân với nhiều nhát chém vào đầu. Anh Vũ Thế Thắng đã bị một số đối tượng dùng vật nhọn chém, đánh đập dã man đến bất tỉnh để cướp xe Air Blade. Ngay chiều hôm đó, xe máy Air Blade của anh Thắng được tìm thấy ở cạnh hồ Ông Báo, cách đó hơn 1 km cùng túi đựng tư trang bị vứt dưới mương. Cảnh sát cho biết biển số xe bị tháo cho vào cốp, xe đeo biển giả.

