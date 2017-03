Bắt gà sống “chửa” 200 triệu đồng tiền giả

Theo Toàn Trung (VnMedia)

Ngày 14/12, TAND Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Hương và Hà Văn Hoành (cùng SN 1989 và trú tại Tân Thanh – Lạng Giang – Bắc Giang) về tội “lưu hành tiền giả”.Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 8/4/2010, tại khu vực ga Hà Nội, qua kiểm tra hành chính, công an Thành phố Hà Nội phát hiện Nguyễn Văn Hương và Hà Văn Hoành không có giấy tờ tùy thân nên đã yêu cầu hai đối tượng này về trụ sở công an để làm rõ.Tại trụ sở công an, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 túi nilon bên trong có 10 cọc tiền tiền mệnh giá 200.000 đồng (tương đương số tiền là 200 triệu đồng). Giám định cho thấy, số tiền 200 triệu đồng là tiền giả.Đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Hương khai nhận: Hương làm thuê cho chủ quán Karaoke tên Nguyễn Văn Khanh tại số 115 đường Nhị Khanh – Tam Thanh – Lạng Sơn từ tháng 11/2009. Đến tháng 2/2010, Hương rủ Hoành – bạn cùng quê – đến làm việc cùng.Khoảng 16 giờ ngày 7/4/2010, ông chủ Khanh gọi điện cho Hoành (khi đó đang ở quán Karaoke làm việc) và yêu cầu đưa máy để Khanh nói chuyện với vợ y là Hà Thị Viện. Khanh đã “lệnh” cho Viện đưa 15 nghìn nhân dân tệ cho Hoành và Hương để hai nhân viên này mang tiền lên cho y ở quán của đối tượng tên Âu Thị Bộ tại 281 Cổng Trắng – Cốc Nam – Tân Mỹ - Văn Lãng – Lạng Sơn.Sau khi gặp nhau, ăn uống tại quán của Bộ, các đối tượng: Hoành, Hương, Khanh và Thùy (bạn gái của Khanh) đã đi ô tô của Khanh, cùng về khách sạn Đồng Đăng (Lạng Sơn) thuê phòng nghỉ trọ. Khanh đã dặn hai nhân viên Hương và Hoành: “Hai đứa ngủ đi, lúc nữa anh gọi thì đi lấy hàng cho anh”.Khoảng 4h 30 sáng 8/4/2010, Khanh “lệnh” cho Hương và Hoài đi lấy hàng cho y và đưa trước 1, 5 triệu VNĐ làm lộ phí.Theo hướng dẫn của Khanh, Hoành và Hương đến khu vực gần chợ đêm Lạng Sơn thì gặp một phụ nữ, Hương đưa 15 nghìn nhân dân tệ cho người phụ nữ ấy và nhận lại hai con gà với lời dặn dò: “hàng ở trong bụng gà”.Sau khi nhận gà về địa chỉ 115 Nhị Thanh – Lạng Sơn, Hoành và Hương đã mổ gà lấy bên trong bụng mỗi con gà 05 cọc tiền, mỗi cọc được cuộn như cuộn chỉ, bên ngoài cuốn băng dính màu trắng để trong bao cao su tránh thai, mệnh giá mỗi tờ tiền là 200.000 đồng. (Trị giá số tiền này là 200 triệu đồng)Hương và Hoành nhận được chỉ thị tiếp theo từ Khanh là: mang “hàng” về Hà Nội, giao cho một phụ nữ không quen biết, địa điểm giao dịch được chỉ dẫn ở gần ga Hà Nội. Đúng thời điểm này, Hương và Hoành bị công an bắt, còn người phụ nữ kia đã bỏ chạy thoát thân.Ngày 9/8/2010, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khanh nhưng hiện tại Khanh đã trốn khỏi địa phương. Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định truy nã tên Khanh, tạm đình chỉ điều tra, sẽ xử lý sau khi bắt được đối tượng.Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, các đối tượng Hương và Hoành đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, xét thấy hành vi của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hương 13 năm tù, Hà Văn Hoành 12 năm tù về tội “lưu hành tiền giả”.