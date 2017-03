Bắt gái bán dâm trộm cắp tài sản của khách

Tại cơ quan công an, Giang khai đang làm công nhân trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Vì cần tiền tiêu xài, lương công nhân không đủ nên Giang quyết định đứng đường bắt khách bán dâm để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Nghi can Qúy (ảnh Công an cung cấp)

Hàng ngày Giang vẫn đi làm bình thường, tối đến đi bán dâm. Sau thời gian bán dâm, Giang quen biết với Nguyễn Phú Quý, kẻ chuyên bán dâm cho những người đồng tính nam. Từ đây Quý đã bàn với Giang kế hoạch lấy trộm tài sản của khách mua dâm. Theo kế hoạch, mỗi khi có khách mua vui, Giang sẽ nhắn tin, hoặc gọi điện cho Quý biết địa khách sạn, số phòng để Quý đến lấy trộm tài sản. Khi cùng khách vào nhà nghỉ vui vẻ thì Giang sẽ khép hờ cửa phòng để Quý có thể lẻn vào trộm tài sản của khách. Để cho đồng bọn trộm cắp tài sản một cách an toàn, Giang sẽ cùng người mua dâm vào tắm chung.

Cụ thể, tối ngày 27- 1, Giang cùng anh T. vào nhà nghỉ để “vui vẻ”. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh T. chở Giang vào nhà nghỉ trên địa bàn phường Tân Hiệp để thực hiện việc mua bán dâm. Tại đây, sau khi vào phòng, Giang giả vờ ra ngoài mua đồ ăn để tìm cách báo tin cho Quý. Khi trở lại phòng, Giang chỉ khép hờ cánh cửa và nhanh chóng yêu cầu anh T. vào nhà tắm tắm chung. Trước khi vào nhà tắm, Giang còn cố tình mở nhạc điện thoại lớn để anh T. không nghe được những động tĩnh bên ngoài. Sau khi “vui vẻ”, Giang nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ thì lúc này anh T. mới phát hiện cọc tiền 25 triệu đồng để trong túi quần đã “không cánh mà bay.

Biết mình đã sập bẫy, anh T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau đó Công an phường Tân Hiệp đã điều tra làm rõ. Sau nửa tháng theo dõi, lực lượng công an xác định Giang và Quý chính là những đối tượng đã thực hiện vụ lấy trộm tài sản của anh T.

Ngày 15- 2, từ thông tin của một số gái bán dâm, công an đã bắt giữ Giang và Quý. Tại cơ quan công an, Giang và Quý khai đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của anh T. Tuy nhiên Giang cho biết, sau khi thực hiện thành công phi vụ trên, Quý chỉ chia cho Giang 3 triệu đồng. Ngoài ra công an xác định Quý đã từng có một tiền án về tội tiêu thụ tiền giả, còn Giang từng bị xử phạt hành chính về hành vi mua bán dâm.

Văn Ngọc