Bắt giám đốc lừa gần 9,2 tỷ đồng

Sáng 26-10, bị can Cao Văn Thanh (38 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), Giám đốc DNTN Thanh Cao - bị can vừa bị Viện kiểm sát (VKS) TP Cần Thơ truy tố tội trốn thuế, đã bị Cơ quan CSĐT (PC15) Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 9,2 tỷ đồng của nhiều người.

Việc khám xét nơi ở, làm việc của bị can này cũng đã được triển khai và hoàn tất vào chiều cùng ngày. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng PC15, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, cách đây 5 năm, Thanh thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH TM vận chuyển Cao Thanh. Đến ngày 9-4-2004, đổi tên thành Công ty Đại Phát Tài, trụ sở đạt tại thị trấn Cái Nhum. Quá trình làm ăn tại Vĩnh Long, Thanh đã có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long thụ lý. Cùng thời gian mở doanh nghiệp tại Vĩnh Long, Thanh lại tiếp tục sang Cần Thơ thành lập DNTN Thanh Cao, đặt trụ sở tại số 122 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Trong thời gian làm ăn tại Cần Thơ, Thanh đã có hành vi mua hóa đơn GTGT bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế, chiếm đoạt 333 triệu đồng của nhà nước, bị PC15 Công an Cần Thơ khởi tố tội trốn thuế ngày 28-4-2008. Trong thời gian được tại ngoại chờ truy tố, xét xử, Thanh lại tiếp tục lấy danh nghĩa Giám đốc công ty để đi vay tiền của nhiều người với số lượng lớn rồi lánh mặt họ để chiếm đoạt. Nghiêm trọng hơn là Thanh đã lừa đảo những người dân có đất mà họ đang cần vay vốn để làm ăn, bằng cách kêu họ ký tên chuyển nhượng sổ đỏ sang tên mình để đem giấy thế chấp ngân hàng lấy tiền đem về cho họ. Sau khi ký chuyển nhượng xong, Thanh không đem giấy thế chấp ngân hàng mà đem giấy đất của họ đi bán và cầm cho người khác chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Theo PC15 Công an Cần Thơ, trong những phi vụ làm ăn của Thanh, đáng kể nhất là phi vụ bán 2 sà lan để chiếm đoạt 2 tỷ đồng của nhà nước. Vụ án đang được khẩn trương điều tra làm rõ. Theo Binh Huyền (CAND)