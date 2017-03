Bắt giam người cha xích cổ con vào cột điện rồi đánh dã man

Ngày 23.8, Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Kim Hoàng (36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Thăng Hưng, Chư Prông, Gia Lai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trước đó, ngày 19.6, sau khi uống rượu với bạn bè về, do không thấy H.K.N. (13 tuổi, con ruột của Hoàng) ở nhà nên Hoàng đi tìm. Khi đến tiệm internet gần nhà, Hoàng thấy N. đang chơi game ở đó nên gọi về.





Nguyễn Kim Hoàng, kẻ dùng dây xích sắt cột cổ con và đánh đập dã man - Ảnh: Lê Huy

Vừa về đến nhà, Hoàng dùng chân đạp vào hông trái của cháu N. và xuống bếp lấy dao, thớt, một cây búa dọa chặt tay cháu. N. quỳ xuống van xin, nhưng Hoàng bỏ ngoài tai và vào phòng lấy dây xích dài 1,85m quấn quanh cổ cháu N. rồi lôi ra cột điện cao thế trước nhà, dùng hai ổ khóa để xích N. vào cột điện. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục đến quán tạp hóa gần nhà mua thêm hai sợi dây xích (mỗi sợi dài 1,5m), gấp đôi dây xích lại liên tiếp đánh vào người Nhật, gây thương tích ở đầu và lưng.

Thấy đầu của cháu N. chảy máu, anh Võ Văn Tân và chị Đinh Thị Bích Ngọc (hàng xóm) đến can ngăn, lấy chìa khóa tháo xích cho N. để đưa đi cấp cứu. Được mở xích, N. bỏ chạy. Hoàng lien quay sang đánh anh Tân và gây sự với chị Ngọc. Hoàng tiếp tục vào nhà lấy một cây rựa đến nhà anh Tân gây sự. Đến nơi, do không có anh Tân ở nhà, chỉ thấy chị Ngọc đang đứng trước nhà anh Tân, Hoàng vung rựa chém vào đầu chị Ngọc rồi bỏ về. Do có đội mũ bảo hiểm, nên chị Ngọc đã may mắn thoát được nhát chém chí mạng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận có hành vi đánh đập, xích cháu N. vì cháu thường xuyên bỏ nhà đi chơi game. Qua xác minh, thu thập thêm tài liệu, cơ quan điều tra xác định: Hành vi bạo lực của Nguyễn Kim Hoàng với cháu N. chưa đủ yếu tố cấu thành tội ngược đãi theo Điều 151 của Bộ luật Hình sự vì trong quá trình sinh sống với cha, cháu N. được nuôi dưỡng đầy đủ như: cho ăn mặc, học hành… bình thường; không có đày đọa về tinh thần, thể xác mà chỉ dùng phương pháp giáo dục con ngoài phạm vi pháp luật cho phép.

Tuy nhiên, hành vi của Hoàng có dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích. Kết quả giám định pháp y cho thấy cháu N. bị tổn hại sức khỏe 2%. Căn cứ vào khoản 1, điều 105 của Bộ luật Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng Nguyễn Kim Hoàng để phục vụ công tác điều tra và truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Nguyễn Kim Hoàng kết hôn với chị Ngô Thị Hồng Nga (35 tuổi, trú tại xã Bình Giáo, Chư Prông, Gia Lai) sinh được hai con là N. và N.K.H.M. Trong quá trình sinh sống, Hoàng thường xuyên say xỉn, gây sự với vợ và đánh đập các con. Do chịu không được tính vũ phu của chồng, nên năm 2012, chị Hồng quyết định gửi đơn ra tòa xin ly hôn và được tòa chấp nhận. Chị Nga nhận nuôi cháu M., còn N. ở với Hoàng. Trong thời gian sống với cha, N. thường xuyên chịu những trận đòn “thừa sống, thiếu chết” mỗi lúc Hoàng say xỉn hoặc bực bội.

Theo Quốc Anh - Lê Huy (TNO)