Bắt giam nguyên chủ tịch OceanBank

Chiều 24-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank), về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179 Bộ luật Hình sự. Ông Thắm bị bắt tạm giam bốn tháng để phục vụ điều tra.

Cũng trong chiều 24-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao tại OceanBank. Theo NHNN, qua thanh tra các tổ chức tín dụng, NHNN phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Thắm, chủ tịch HĐQT OceanBank. Để xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật và bảo đảm OceanBank hoạt động an toàn, ổn định và đúng pháp luật, NHNN đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của chủ tịch, thành viên HĐQT đối với ông Thắm.

19 giờ 30 ngày 24-10, công an bắt đầu khám xét tại trụ sở của OceanBank và thu được nhiều thùng tài liệu. Bị can Hà Văn Thắm (ảnh nhỏ) lúc còn làm chủ tịch HĐQT OceanBank. Ảnh: ND

Đồng thời, ngày 23-10, HĐQT OceanBank đã thống nhất quyết định miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Thắm và bầu bà Nguyễn Minh Thu, Tổng Giám đốc làm chủ tịch HĐQT; giao bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Tổng Giám đốc làm phó tổng giám đốc phụ trách.

Bà Nguyễn Minh Thu, tân Chủ tịch HĐQT OceanBank, cho biết những vi phạm của cá nhân được NHNN phát hiện qua thanh tra sẽ được các cơ quan pháp luật xem xét, xử lý theo quy định hiện hành. Phía OceanBank kiên định thực hiện các mục tiêu hoạt động ổn định, bền vững, an toàn, tập trung xử lý nợ xấu và đảm bảo tăng trưởng ổn định theo đúng chủ trương của NHNN. Đồng thời, OceanBank tiếp tục nâng cao hơn nữa giá trị và tài sản của cổ đông, đảm bảo mọi lợi ích cho khách hàng, đối tác cũng như cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Theo ghi nhận của PV tại OceanBank (trụ sở Tập đoàn Đại Dương) ở 81 Lê Văn Lương (Hà Nội), chiều hôm qua mọi giao dịch vẫn diễn ra bình thường.