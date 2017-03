Bắt giam nguyên kế toán trưởng Vinashin

Tiếp tục mở rộng công tác điều tra vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; che giấu tội phạm xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashin Lines), ngày 3-11-2015, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Khương (65 tuổi, trú phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Cùng ngày, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Khương.



Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can để xử lý trước pháp luật và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.





Đối tượng Trần Văn Khương (ảnh: Bộ Công an)