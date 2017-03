Bắt giam oan sai, VKSND tỉnh Thanh Hóa xin lỗi dân

Tại cơ quan công an tỉnh, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đã xin lỗi bà Lan và cam kết bồi thường oan sai cho bà trong thời gian sớm nhất.

Được biết, bà Lan bị công an bắt tạm giam bốn tháng kể từ ngày 21-12-2007, với tội danh chiếm đoạt tài sản người khác. Tuy nhiên, do không đủ chứng cứ kết tội nên bà Lan được trả tự do. Sau đó, bà đã làm đơn kêu oan tố cáo những sai phạm của VKS và Công an tỉnh Thanh Hóa đối với vụ việc của bà. VKSND Tối cao đã xem xét toàn bộ vụ việc và kết luận bà không phạm tội. Tháng 10-2009, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định đình chỉ điều tra và đình chỉ vụ án.

TRIỆU LONG