Bắt giam tài xế gây tai nạn làm chết bảy người

Ngày 17-2, Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam (hai tháng) Trần Văn Vinh (quê Nghệ An) do vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vinh là tài xế gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực đèo Bảo Lộc khiến bảy người thiệt mạng, một người bị thương. Theo điều tra ban đầu, lúc 16 giờ 30 ngày 16-2, Vinh điều khiển xe tải biển số 60P-1687 từ TP Bảo Lộc về Đồng Nai. Khi còn cách chân đèo Bảo Lộc 300 m, Vinh cho xe vượt cùng lúc hai xe khách cùng chiều. Lúc xe tải lấn hoàn toàn sang phần đường bên trái, Vinh mới phát hiện ba xe máy đang leo đèo và không thắng kịp. Chiếc xe tải lao thẳng vào ba xe máy, cuốn cả tám người vào gầm. Tiếp đó, xe tải phá tan lan can bên đường, lao thẳng xuống vực sâu hơn 30 m. Chiếc xe tải nát bét sau khi rơi xuống vực sâu hơn 30 m. Ảnh: DUY ĐÔNG Khuya 16-2, có mặt tại BV Đạ Huoai, chúng tôi chứng kiến hơn 50 cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (TP Bảo Lộc) có mặt để vĩnh biệt người đồng nghiệp tên Phạm Văn Hùng, ngụ 80A Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc. Một cán bộ cho hay anh Hùng là cán bộ điều hành vận hành của nhà máy. Cả gia đình anh Hùng (vợ là chị Trần Thị Ánh Dung, hai người con là Phạm Thị Trúc Duyên, sinh năm 2005 và Phạm Trần Trúc Linh, sinh năm 2006) đang đi chơi tết về thì gặp nạn. Lúc 1 giờ ngày 17-2, thi thể của cả gia đình được đưa về an táng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế. Cùng hoàn cảnh với gia đình anh Hùng là hai anh em ruột gồm Phạm Tùng Ngọc và Phạm Kiên Cường (cùng ngụ thôn 2, xã Hà Lâm, Đạ Huoai). Anh Ngọc, con trai (Phạm Cao Quý, sinh năm 2001) và cháu ruột (Phạm Trung Kiên, sinh năm 2004) tử nạn, anh Cường bị thương nặng đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 Khoảng 10 giờ ngày 17-2, xe khách 83N-0355 của hãng vận tải Tùng Châu chạy từ Sóc Trăng về Bình Dương. Khi đang đổ dốc cầu vượt Tân Thới Hiệp (quận 12, TP.HCM) chiếc xe bất ngờ lao vào xe tải bị hỏng đậu trên đường. Do không xử lý kịp, xe khách 83L-3290 chạy sau đã tông thẳng vào đuôi xe khách 83N-0355. Vụ tai nạn dây chuyền khiến đầu hai xe khách móp méo, hư hỏng nặng. Gần 100 người trên hai xe khách hoảng loạn, một số người bị thương phải đi cấp cứu. Vụ tai nạn gây ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực này (ảnh), đến 12 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa. ĐĂNG LÊ VÕ TÙNG