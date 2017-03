Bắt giữ bà chủ trường mầm non theo lệnh truy nã

Trước đó, ngày 27-4, Phòng PC52 Công an Bình Định đã bắt Trần Thị Giang khi người phụ nữ này đang là chủ trường mầm non Hoa Lan (ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định).

Theo hồ sơ, trước năm 2013, trong thời gian làm cô nuôi dạy trẻ tại trường mầm non Vần Thơ (huyện Hóc Môn, TP.HCM), Giang lừa đảo nhiều người bằng cách nhận hơn 3 tỉ đồng tiền đặt cọc mua bán bất động sản nhưng không giao đất. Giữa năm 2013, Giang trốn về quê Bình Định, sau đó đến thị xã An Nhơn thuê nhà mở trường mầm non để che giấu hành vi phạm tội.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Định đã di lý Lê Thị Bạch Tuyết (56 tuổi)- bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 1990 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản- từ TP.HCM về Bình Định để phục hồi điều tra.

Trước đó, lực lượng PC52 Công an Bình Định phối hợp Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) bắt Lê Thị Bạch Tuyết khi người phụ nữ này đang lẩn trốn tại P.25, Q.Bình Thạnh.

Theo cơ quan công an, năm 1989, sau khi chiếm đoạt của Công ty Vàng bạc đá quý Bình Định cùng nhiều người dân khác hơn 30 lượng vàng và một lượng tiền lớn, Lê Thị Bạch Tuyết cùng chồng là Nguyễn Kim Hùng (sinh năm 1958, ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định) bỏ trốn. Đầu năm 1990, vợ chồng Tuyết bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc. Trong 24 năm lẩn trốn, vợ chồng Tuyết, Hùng cắt đứt mọi liên lạc với những người thân quen, nhiều lần thay đổi chỗ ở tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM. Hàng ngày, chồng làm nghề sửa chữa điện tử, còn vợ mua bán quần áo. Năm 2010, ông Hùng đã qua đời do bị bệnh.

T.LỘC