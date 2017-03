Bắt giữ gần hai tấn mực khô TQ đốt thì khét lẹt, ngâm nước lại co dãn như cao su

Khi ngâm nước, số mực dai như cao su (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Đốt cháy có mùi khét lẹt (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Mặc dù được đóng gói dưới hình thức mực khô xé sợi nhưng trong 69% thành phần của sản phẩm này lại là những chất chưa xác định được nguồn gốc, trong đó nghi ngờ có chứa cả cao su non.Gần 2 tấn mực khô loại này được tập kết tại một kho hàng của ga Giáp Bát và trong khi đang chuẩn bị được vận chuyển vào phía Nam thì bị cảnh sát bắt giữ vào chiều 14/8.Đó là thông tin từ Đội phòng chống hàng giả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hà Nội.Cụ thể, Trung tá Kiều Hữu Việt, Đội phó Đội phòng chống hàng giả, PC46 cho hay: Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về việc tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà nội, Đội phòng chống hàng giả đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra kho B6 thuộc Ga đường sắt Giáp Bát.Kho này hiện được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Thắng (có địa chỉ tại đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thuê làm địa điểm cất chứa hàng hóa.Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong kho có nhiều hàng hóa bao gồm mực khô xé và thuốc Đông dược không rõ nguồn gốc xuất xứ.Thông qua kiểm đếm, cảnh sát xác định trong kho có 38 bao tải màu xanh chứa mực khô xé nhỏ do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng lên tới hơn 1.700 kg cùng 53 thùng cáctông chứa hơn 12.000 hộp thuốc các loại không có tem, nhãn phụ.Riêng đối với số mực khô xé, do nghi ngờ có dấu hiệu làm giả, cảnh sát đã gửi mẫu lên Viện Khoa học hình sự để tiến hành kiểm nghiệm, xác minh.“Kết quả cho thấy, thành phần của số mực khô xé này chỉ có 30,6% là protein, còn lại chiếm khoảng 69% hàm lượng là những chất chưa xác định được,” Trung tá Kiều Hữu Việt cho hay.Đặc biệt, khi thử đốt cháy, sợi mực khô có mùi khét lẹt, còn khi ngâm với nước lại co dãn và đàn hồi như dây cao su.“Không loại trừ trong thành phần của sản phẩm có cả cao su non nhằm tạo độ kết dính,” một điều tra viên tiết lộ.Theo cơ quan công an, số thực phẩm trên đã được làm giả một cách hết sức tinh vi khi có mùi vị và màu sắc giống hệt mực ăn thông thường. Toàn bộ gần 2 tấn mực này đang chuẩn bị được vận chuyển bằng tàu hỏa vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị bắt giữ.Trung tá Kiều Hữu Việt cảnh báo: Người tiêu dùng cần tránh mua và sử dụng những loại mực khô xé không rõ nguồn gốc, chất lượng hiện đang trôi nổi trên thị trường.Trước đó, trên địa bàn cả nước, đã xuất hiện nhiều nghi vấn về sản phẩm mực khô được làm giả nhằm trục lợi. Đặc biệt, vào tháng 8/2013 đội quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng trị phối hợp đã bắt giữ 1,5 tấn mực xé khô. Qua kiểm tra, số mực trên không có mùi thơm đặc trưng của mực, sợi mực khô kéo giãn như dây thun.Đặc biệt, khi mang 4 mẫu mực này đi kiểm nghiệm tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên-Huế thì cho ra kết quả: Thành phần mẫu gửi không phải là mực khô./.