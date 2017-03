Bắt giữ hơn 1 tấn thuốc tân dược giả để mở phòng khám

(PLO) - Chiều ngày 18-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội QLTT số 1 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với ngành công an phát hiện bắt giữ 1,2 tấn thuốc tân dược giả nhãn mác, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, giấy tờ do Trung Quốc sản xuất.