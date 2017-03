Bắt hai cán bộ để lâm tặc lộng hành

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Phạm Phú Cường - nguyên trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Cơ quan CSĐT, do Cường không làm hết trách nhiệm để cho lâm tặc vào rừng chặt phá 104 cây kiền kiền tại tiểu khu mình quản lý.

Cơ quan CSĐT cũng bắt giữ Nguyễn Văn Ấn - nhân viên trạm bảo vệ rừng. Lâm tặc Phạm Đình Lợi (Đà Nẵng) cùng hai người giúp sức phá hoại rừng là Kiều Ngọc Quý, Kiều Ngọc Trung (cùng ở Quảng Nam) cũng bị bắt tạm giam. Hiện Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an TP Đà Nẵng đang đọc lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đình Lợi. Ảnh: TẤN TÀI

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện nhiều điểm cất giữ gỗ trong rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (nằm ở huyện Đông Giang, Quảng Nam và quận Hòa Vang, Đà Nẵng). Tổng cộng có chín điểm cất giấu gỗ với số lượng gỗ bị đốn hạ hơn 43 m3. Đây được coi là vụ phá rừng đặc dụng lớn nhất ở Đà Nẵng từ trước đến nay bị “bóc mẽ” khi tổng khối lượng cây gỗ tròn bị phát hiện lên tới gần 155 m3. Ước tính giá trị thiệt hại gần 4,3 tỉ đồng. Từ kết quả này, tháng 11-2014, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra cho thấy năm 2013, “đầu nậu” Phạm Đình Lợi thuê xe tải của Kiều Ngọc Trung vào các điểm tập kết sẵn gỗ được khai thác trái phép nằm trong rừng đặc dụng để “đánh” ra ngoài. Sau khi bốc gỗ trong rừng ra điểm tập kết, Lợi sẽ cho xe chở đi tiêu thụ hoặc tìm mối bán ngay tại chỗ. Tiền công được Lợi trả cho Trung theo số lượng gỗ chở và Trung đã rủ Quý cùng tham gia.

Số gỗ kiền kiền bị chặt phá thuộc các tiểu khu do hai bảo vệ rừng Phạm Phú Cường và Nguyễn Văn Ấn quản lý. Đặc biệt, nơi mà lâm tặc tập kết gỗ quý lớn chỉ cách Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông khoảng 1 km nhưng tồn tại trong thời gian dài là không làm hết trách nhiệm. Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông có năm người, được giao bảo vệ năm tiểu khu rừng với tổng diện tích hơn 4.750 ha. Sau khi sự việc được phát hiện, hai kiểm lâm viên, năm cán bộ quản lý - bảo vệ rừng (trong đó có Cường, Ấn) bị xử lý kỷ luật.