Bắt hai ghe hút cát lậu

(PL)- Ngày 26-7, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang hai chiếc ghe đang neo đậu hút trộm cát tại bến đò An Hảo và cảng Cogido thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa.

Trên mỗi ghe chứa khoảng 10 m3 cát. Thấy công an, những người hút trộm cát cho nước vào làm chìm ghe rồi cùng người điều khiển máy xúc cát trên bờ chạy trốn. Tổ kiểm tra đã bắt giữ Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Ngọc Sương. Các đối tượng này khai trên ghe có tổng cộng sáu người, họ cùng làm thuê cho chủ bãi tên Quốc (chưa rõ lai lịch) và đã bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai từ nhiều tháng nay, mỗi đêm bơm hút 5-6 chuyến, mỗi người được trả công 50.000 đồng/chuyến. Tại bãi cát của Quốc, cơ quan chức năng phát hiện một máy sàng cát và một máy xúc cát đang hoạt động, trên cabin máy xúc còn có nhiều phiếu bán cát. DUY ĐÔNG