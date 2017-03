Bắt hai nghi can khống chế nữ tiếp viên định hiếp dâm

(PLO)- Ngày 11-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) bàn giao hai nghi can Nguyễn Văn Sanh và Đoàn Quang Vinh (cùng ngụ thị xã Thuận An) cho công an TP Thủ Dầu Một để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.