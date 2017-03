Bắt hai xe chở bảy tấn chất thải công nghiệp đi đổ bậy

(PL)- Ngày 15-5, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phía Nam, Bộ Công an (C49B) kết hợp với lực lượng công an địa phương bắt quả tang hai xe tải vận chuyển chất thải công nghiệp vào đổ trong bãi rác sinh hoạt Đồng Mu Rùa, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Trong đó có một xe của Hợp tác xã (HTX) Nhơn Long vận chuyển bốn tấn chất thải từ một công ty sản xuất giày da và một xe của HTX Hiệp Hòa chở khoảng ba tấn chất thải đủ loại, có nhiều giẻ nhiễm dầu mỡ nguy hại. Đại diện ban quản lý bãi rác thừa nhận hai xe tải nói trên thường xuyên chở các loại chất thải nói trên vào đổ ở đây. Sau khi lập biên bản vụ việc, C49B đã yêu cầu hai xe tải chở toàn bộ số chất thải về lại nơi đã giao nhận để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan. Như Pháp Luật TP.HCM đã đề cập trong bài “Tiền doanh nghiệp bỏ túi, rác Nhà nước lo”, bãi rác Đồng Mu Rùa chỉ là nơi chứa rác sinh hoạt tạm, không đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường nhưng lại thường xuyên tiếp nhận chất thải công nghiệp và cả chất thải nguy hại trộn lẫn. TRUNG THANH