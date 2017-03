Bắt kẻ cướp tài sản của đôi tình nhân

Trước đó, lúc 23g đêm 17-2, sau nhiều ngày mai phục, lực lượng Công an huyện Yên Thành đã bắt được Phan Văn Tùng (23 tuổi, quê xóm 1, xã Đại Thành, huyện Yên Thành) sau 10 tháng bị truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản.

Tháng 9-2012, Tùng vào Tây Nguyên đi làm thuê, kiếm sống. Do lười biếng, Tùng rủ anh họ là Phan Thái Thanh (công nhân xây lắp điện ở huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) mang dao đi cướp tài sản.

Đêm ngày 7-10-2012, khi anh Võ An (trú tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) đang cùng bạn gái tâm sự tại đoạn đường vắng ở tổ dân phố 5, phương Tân An (TP Buôn Ma Thuột) thì bị Tùng cùng Thanh đến đánh ngã xuống đường, dùng dao khống chế, đe dọa rồi cướp chiếc xe máy biển số 47P9-4005, hai điện thoại di động và một số tiền.

Tùng và Thanh đã chạy chiếc xe trên về huyện Krông Buk (Đắk Lắk) thay biển số giả rồi mang đi bán lấy tiền ăn chơi. Đến ngày 10-12-2012, Thanh đã ra đầu thú tại Công an TP. Buôn Ma Thuột và giao nộp một chiếc điện thoại và một ví da tang vật. Riêng Tùng bỏ trốn và tiếp tục đi cướp.

Ngày 24-4-2013, Cơ quan công an TP Buôn Ma Thuột ra quyết định truy nã Tùng trên toàn quốc về tội cướp tài sản.



Đối tượng Phan Văn Tùng (23 tuổi, quê xóm 1, xã Đại Thành, huyện Yên Thành) bị bắt sau 10 tháng bị truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản. Ảnh: Th. Dương

Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Tùng đã lẩn trốn về quê thăm nhà. Công an xã Đại Thành phát hiện đã đến vận động Tùng ra đầu thú, nhưng Tùng tiếp tục chạy trốn. Khi Công an xã Đại Thành và Công an huyện Yên Thành đang truy đuổi để tìm bắt Tùng thì Tuất và Hùng đã tổ chức cho Tùng lẫn trốn, trốn thoát.

Sau đó Tùng lên bản Tam Quang (xã Tam Đình, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) thay tên, đổi họ để trốn, nhưng đã bị bắt tại đây. Hiện Tùng đang bị duy lý vào TP Buôn Ma Thuột để tiếp tục phục vụ điều tra, xét xử.

Đ.LAM