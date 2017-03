Bắt kẻ hai lần trốn trại

Trước đó, ngày 9-1, Toàn bị Phòng CSTN Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt.

Toàn chưa học hết lớp 11, do ăn chơi lêu lổng nên bị đuổi học. Năm 2005, để có tiền tiêu xài, y đã nhiều lần cướp tài sản và bị công an bắt. Trong lúc đang ở trong trại tạm giam chờ xét xử, y trốn trại khiến lực lượng công an mất nhiều công sức truy lùng. Các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào quận 7, TPHCM để bắt y về quy án.

Ngày 14-3-2006, Nguyễn Thanh Toàn nhận án 8 năm tù giam, đến ngày 17-1-2009 thì được đặc xá cho về địa phương. Thế nhưng “ngựa quen đường cũ”, Toàn tiếp tục gây án ở nhiều nơi. Đã thế, y còn lôi kéo hai em trai cùng đi cướp. Cả ba đều bỏ học từ sớm, được cha mẹ cho đi học nghề nhưng lười nhác nên bỏ nửa chừng rồi trộm cướp để có tiền ăn chơi.

Ngày 12-9-2009, Toàn cùng em ruột là Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986, anh em sinh đôi) và Nguyễn Ngọc Sang (SN 1992, em ruột) cướp tài sản của anh Võ Đức Đạt (SN 1989, trú Đức Hòa, Mộ Đức) và chị Trần Thị Thọ (SN 1989, trú Đức Chánh, Mộ Đức) hơn tám triệu đồng. Ngày 15-9-2009, Toàn bị bắt. Đang bị tạm giam, ngày 22-7-2010, Toàn lại trốn trại và tiếp tục con đường trộm cướp. Vụ án cướp tài sản này được TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử vắng mặt Toàn vào ngày 11-9-2010, Toàn bị tuyên án 10 năm tù giam.

Cuối tháng 12-2013, Toàn quay lại Trà Bồng (Quảng Ngãi) cướp xe máy thì bị phát hiện. Toàn bỏ chạy ra Quảng Nam lẩn trốn tại nhà dì ruột ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình nhưng đã sa lưới.

Theo CATP