Bắt khẩn cấp bí thư chi bộ liên quan vụ hiếp dâm bé 6 tuổi

Bé L.T.C tại bệnh viện

Bé L.T.C đang sinh sống với ông bà ngoại tại địa chỉ nói trên. Chị Nguyễn Thị Bé, 25 tuổi, mẹ của nạn nhân, cho biết bé C. khẳng định mình bị ông L.V.T hiếp dâm. Theo lời kể, vào ngày 24-6, trong khi bà ngoại bé C. đi làm cỏ thuê, ông ngoại bé nằm nghỉ trong nhà, bé C. trong khi đang chơi ngoài hè một mình thì thấy T. đến nhà. Thấy nhà vắng người, ông T. đã nổi thú tính kéo bé C. ra đống củi sau nhà để hiếp dâm. Quá đau đớn, C. khóc thét lên thì bị ông T. bóp miệng và đánh vào mặt liên tục. Nghe tiếng la, ông ngoại C. chạy đến thì thấy cháu bò ra từ đống củi, chân và đùi bê bết máu. Ông ngoại C. lập tức liên hệ với hàng xóm và ban bảo vệ dân phố đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết bé C. nhập viện vào khoảng 15giờ 30 phút ngày 24-6, trong tình trạng mũi miệng có nhiều vết bầm, người dính đầy bùn đất. Chẩn đoán ban đầu cho thấy âm hộ nạn nhân bị rách 1x0.5 cm, chảy máu, chấn thương do bị xâm hại tình dục.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà Từ Thị Chăn, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Phú đã đến bệnh viện thăm cháu C. và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 1 triệu đồng. Lãnh đạo quận Cái Răng cũng đã cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và đang đợi các kết luận từ phía cơ quan điều tra để có biện pháp xử lý phù hợp.