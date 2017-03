Bắt khẩn cấp phó phòng đào tạo dạy nghề

(PLO)-Ngày 26-6, tin từ cơ quan CSĐT công an Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước cho biết: Chiều ngày 25-6, công an thị xã Đồng Xoài đã bắt khẩn cấp ông Lê Văn Nam (quê Nghệ An)- Phó phòng Đào tạo dạy nghề Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước.