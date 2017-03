Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn làm Trung tướng Nguyễn Xuân Tư tử nạn

Chiếc xe công vụ chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư bị hư hỏng nặng sau khi bị tông rất mạnh

Ngày 3-9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh này đã bắt khẩn cấp tài xế Nguyễn Xuân Tỉnh (SN 1976, trú tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Tài xế Nguyễn Xuân Tỉnh là người điều khiển xe khách BKS 53S-5326 lao qua hàng rào chắn giữa đường, tông vào chiếc ô tô công vụ mang biển BKS 80A-012.59 vào sáng ngày 2-9 trên quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Vụ tai nạn khiến 3 người tử nạn, trong đó có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng- Bộ Công an.

Tài xế xe khách khai nhận ban đầu do bất ngờ gặp 1 chiếc xe con lùi ra đường nên đã đánh lái sang trái để tránh, khiến chiếc xe lao qua dải phân cách cứng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành tạm giữ phương tiện và thu giữ hộp đen của chiếc xe khách để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng đang đề nghị lên Bộ Công an giám định hộp đen, thiết bị giám sát hành trình của chiếc xe khách để xác định tốc độ của xe khi xảy ra tai nạn và chờ kết quả giám định pháp y và khám nghiệm chiếc xe để đánh giá được nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe khách lao qua hàng rào phân cách đâm vào xe chở Trung tướng

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 2-9, ô tô khách (loại 47 chỗ) mang BKS 53S-5326 do tài xế Nguyên Xuân Tỉnh điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 5 hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Khi đến Km25+52,4, quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, chiếc xe khách đã lao qua dải phân cách đâm vào bên trái ô tô mang BKS 80A-012.59 do anh Nguyễn Văn Tích (SN 1979, công tác tại Cục Tham mưu, Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an điều khiển), lưu thông theo chiều Hà Nội - Hải Phòng.

Vụ va chạm rất mạnh đã khiến cả 6 túi khí trên chiếc xe BKS 80A-012.59 vỡ tung, chiếc xe bị đẩy sát vào lề đường.

Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Đỗ (SN 1956, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) tử nạn tại chỗ; Trung tướng Nguyễn Xuân Tư và lái xe Nguyễn Văn Tích tử nạn trên đường đi cấp cứu; ông Nguyễn Việt Dũng (SN 1956, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; 2 xe ô tô bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: CTV

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do xe khách 53S-5326 đi chiều Hải Phòng - Hà Nội bị mất lái lao qua dải phân cách cứng sang chiều đường Hà Nội - Hải Phòng và tông vào xe 80A-012.59.

Được biết, Trung tướng Nguyễn Xuân Tư (SN 1957, quê xã Hiệp Hoà, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; hiện ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND.

Trung tướng Nguyễn Xuân Tư vào lực lượng Công an năm 1974 và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, huân chương của Nhà nước.

Lễ tang Trung tướng Nguyễn Xuân Tư được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao trong Công an nhân dân; lễ viếng từ 7 giờ ngày 4-9 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.