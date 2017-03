Bắt nghi can hành hạ bé trai 14 tuổi trong khách sạn

(PLO) - Chiều 25-9, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt được Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh)- nghi can bắt cóc, hành hạ dã man cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, bị tật, câm bẩm sinh). Sơn bị bắt khi đang “đói thuốc”, lẩn trốn thuộc khu vực khối 12, phường Bến Thủy TP Vinh, Nghệ An.