Bắt nguyên giám đốc của Phát triển nhà Cần Thơ

Cùng ngày, PC 46 cũng bắt tạm giam ông Quảng Thanh Cần, nguyên kế toán trưởng thuộc công ty do có liên quan đến tội danh tham ô tài sản, nhận hối lộ và nhiều sai phạm về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty phát triển & kinh doanh nhà Cần Thơ và Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.



Theo PC 46, ngày 14/4, ông Phan Việt Tiến, nguyên Đội trưởng Đội 3 Khai thác thuộc Quản lý và phát triển nhà quận 5 và một số cán bộ liên quan cũng bị PC 46 công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam phục vụ công tác điều tra.



Trong quá trình điều tra, ông Tiến đã khai nhận rằng để được nhận thi công một số công trình lớn do Công ty phát triển & kinh doanh nhà Cần Thơ làm chủ đầu tư tại Thành phố Cần Thơ, ông Tiến đã đưa hối lộ cho ông Lộc và ông Cần số tiền rất lớn để xây dựng hai căn biệt thự tại phường Long Tuyền và phường Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ.



Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Đức Lộc, quyền giám đốc Công ty phát triển & kinh doanh nhà Cần Thơ và ông Quảng Thanh Cần, kế toán trưởng đã bị Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký quyết định cách chức do vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc về quản lý, điều hành doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính, như thành lập quỹ sai quy định, chuyển nhượng đất cho cá nhân và các doanh nghiệp khác... gây thất thoát ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.



Riêng ông Lộc còn vi phạm một số quy định về quy chế dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước để xảy ra mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng.





Theo Trần Khánh Linh (TTXVN/Vietnam+)