Bát nháo xe tết: Chỉ cần có khách là tấp vô liền

Hành khách đứng bên đường đón xe về tết.

Theo quan sát của phóng viên, sáng 14-2 đoạn tuyến quốc lộ 1A đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến Công viên 30-4 (phường Hố Nai) xuất hiện hàng chục bãi xe “dù” đón khách quê ăn tết. Những “điểm đen” đón khách vẫn xuất hiện như khu vực cổng Công nghiệp 2, ngã tư Tam Hiệp, quanh khu vực ngã tư Amata, khu Cầu Sập, Công viên 30-4…

Để có khách, các phụ xe đều nhoài người ra cửa kính để tìm khách, chèo kéo lên xe. Khi thấy có người vẫy tay thì dù xe nhỏ hay xe khách giường nằm liền lập tức đánh lái cắt mặt vào lề hoặc dừng ngay trên đường để đón khách gây cản trở giao thông, đe dọa tính mạng của người đi đường.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở GTVT xây dựng kế hoạch phục vụ vận chuyển khách trong dịp tết, kiểm tra công tác phục vụ tết tại các bến xe, doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải hành khách. Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai lập các chốt tổng kiểm tra xe khách, tài xế xe khách vi phạm sẽ cương quyết xử lý.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thành lập ban chỉ đạo hoạt động liên tục từ nay đến ngày 30-3 nhằm xử lý triệt để tình trạng xe chở quá khách, quá tải qua địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ không có tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn.