Bắt nhóm cướp giật trên QL 13

(PLO) - Ngày 6-6, tin từ công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng PC45 công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Lộc Ninh bắt giữ ba đối tượng trong băng nhóm chuyên cướp giật tài sản người đi đường trên QL 13.