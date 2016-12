Bắt nữ quái dùng thuốc ngủ gây mê cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) ngày 29-12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nữ quái Trần Thị Hồng (36 tuổi, trú tại ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) để điều tra về hành vi dùng thuốc gây mê để cướp tài sản.



Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 8-2016, Trần Thị Hồng đã xem chương trình 60s trên đài truyền hình và biết được các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng thuốc ngủ gây mê để cướp tài sản. Từ đó, Hồng đã nảy sinh ý định đi đến các bệnh viện, hoặc nhà dân trên địa bàn huyện Thống Nhất tìm người dân có mang theo nhiều tài sản hoặc người già đang sống neo đơn để tiếp cận, làm quen sau đó bỏ thuốc ngủ với liều lượng cao vào thức ăn hoặc nước uống để gây mê nhằm cướp tài sản.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 1-11 đến ngày 16-12, Trần Thị Hồng đã dùng thuốc ngủ gây mê thực hiện trót lọt 4 vụ cướp tài sản trên địa bàn các xã Bàu Hàm 2, Quang Trung và Gia Tân 2 thuộc huyện Thống Nhất chiếm đoạt của các bị hại 4 đôi bông tai vàng 18K, 4 chiếc nhẫn vàng 18K, 3 dây chuyền chỉ vàng 18K và số tiền hơn 16 triệu đồng.

Đến ngày 16-12, Trần Thị Hồng đến Bệnh viên Đa khoa Dầu Giây với mục đích tìm người dân đến khám bệnh có mang theo vàng, tiền để dùng thuốc gây mê nhằm cướp tài sản.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Hồng thấy bà Hà Trần Lan C trên cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo nhẫn vàng đang chờ lấy thuốc khám bệnh nên đi đến tiếp cận, hỏi thăm. Qua nói chuyện được biết bà C nhà ở xã Quang Trung nên Hồng ngỏ ý chở bà C về nhà. Do tin tưởng vào lời nói của Hồng nên bà C đồng ý đi nhờ xe với Hồng.

Trên đường đi, Hồng đưa bà C vào quán nước ven đường trên quốc lộ 20 để uống nước, mục đích đánh thuốc gây mê nhằm cướp tài sản của bà C. Nhưng bà C cảnh giác không uống và hành vi cướp tài sản của Hồng bị phát hiện. Công an huyện Thống Nhất đã bắt giữ khẩn cấp Trần Thị Hồng về hành vi cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất làm rõ, xử lý trước pháp luật.