Bắt Phó Tổng giám đốc Vinalines Vũ Khắc Từ

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt quyết định bắt tạm giam Phó Tổng giám đốc Vinalines Vũ Khắc Từ tại nhà riêng ở tòa nhà Keangnam (Hà Nội) do có liên quan đến vụ chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng từ việc lập khống chứng từ, giả chữ ký của công nhân các đội sản xuất, bốc xếp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quảng Ninh - trong các năm 2011 và 2012, khi ông Từ còn là Tổng giám đốc Cảng.



Trước đó, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines, đã tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 15 ngày (bắt đầu từ ngày 16/6) đối với ông Vũ Khắc Từ, để giải trình vụ việc.



Từ cuối tháng Năm vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với hai nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quảng Ninh về tội "Tham ô tài sản" (Đồng Thị Bé, sinh năm 1959, Chủ tịch Công đoàn, nguyên kế toán trưởng của Cảng Quảng Ninh, bị bắt giữ ngày 29/5; Bùi Thị Thắm, sinh năm 1959, thủ quỹ Cảng Quảng Ninh, bị bắt giữ ngày 26/5) và bắt Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quảng Ninh Đinh Ngọc Uyên hồi vào tháng Sáu này.



Theo kết quả điều tra ban đầu, từ quý IV năm 2011 đến hết năm 2012, nhận chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quảng Ninh, Bé và Thắm đã lập khống chứng từ chi, ký giả chữ ký của công nhân 36 tổ bốc xếp và cơ giới thuộc các Công ty xếp dỡ bến 1 Cái Lân, xếp dỡ Hạ Long và công ty xếp dỡ container Cảng Quảng Ninh trong danh sách phát lương để chiếm đoạt số tiền trên 9 tỷ đồng.



Số tiền này giao cho Thắm quản lý và chi tiêu theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty và Đồng Thị Bé. Các đối tượng đã giao nộp 9,311 tỷ đồng cho Cơ quan Công an./.