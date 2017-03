Bắt phóng viên tống tiền người xây nhà sai phạm

Chiều 21-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Mạnh Hùng (quê huyện Thanh Chương, Nghệ An), PV Thời báo Làng nghề Việt (Văn phòng đại diện tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu tháng 8, khi đi thu thập thông tin viết bài về: “trật tự xây dựng trên địa bàn TP”, Hùng phát hiện chị ĐTMH (ngụ quận Liên Chiểu) có sai phạm trong xây dựng công trình.

Hùng xin số điện thoại rồi chủ động liên hệ với chị H. giới thiệu là nhà báo và cho biết công trình xây dựng có sai phạm, đề nghị gặp để giải quyết. Nghĩ rằng nhà báo không liên quan trong xây dựng nên chị H. không gặp. Vài hôm sau, công trình của chị H. bị UBND quận Liên Chiểu xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì có sai phạm về kết cấu không theo bản thiết kế, đồng thời tạm dừng thi công.



Hùng tại cơ quan điều tra.

Sau đó, Hùng tiếp tục liên lạc với chị H. đề nghị gặp gỡ, trao đổi nhằm có lợi cho chị. Thấy việc không thực hiện yêu cầu của Hùng nên bị xử phạt, chị H. nhận lời và hẹn gặp Hùng tại văn phòng đại diện của báo.

Tại đây, Hùng nói đã viết bài về sai phạm của chị H., sẽ đăng trong thời gian tới và khi đó cơ quan chức năng vào cuộc thì công trình sẽ bị tháo dỡ. Chị H. ngỏ ý nhờ Hùng giúp thì được yêu cầu phải chi 10 triệu đồng để không đăng bài.

Tuy nhiên, sau khi bàn bạc với chồng thì chị H. không đồng ý. Chị H. làm đơn tố giác Hùng đến cơ quan công an. Sau đó, chị H. bận việc nhà, không liên lạc với Hùng thì vào ngày 18-8, trên mạng Internet có bài viết từ Thời báo Làng nghề Việt về nội dung sai phạm trong công trình của chị H. Sau bài viết này, cơ quan chức năng không can thiệp xử lý về sai phạm này.



Hùng tiếp tục liên lạc để trao đổi với chị H. về việc sẽ cho đăng tiếp bài viết bất lợi và yêu cầu chị H. chi cho Hùng 20 triệu đồng để không đăng bài. Ngày 14-9, Hùng hẹn gặp chị H. tại số 7 Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu) để nhận tiền.

Tại đây Hùng bắt chị H. viết giấy giao tiền trên tinh thần tự nguyện nhằm hợp thức hóa việc nhận tiền. Tuy nhiên, khi vừa nhận đủ số tiền 20 triệu đồng thì công an ập vào bắt giữ. Ban đầu, Hùng cho rằng nhận tiền chị H. là hợp đồng bảo trợ thông tin. Nhưng với các bằng chứng cụ thể, Hùng đã thừa nhận sự việc và thành khẩn khai báo.