Bắt quả tang cơ sở bơm nước và thuốc an thần vào heo

Công an thành phố Biên Hòa cho biết lúc 21 giờ ngày 18/4, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với cơ quan thú ý đã kiểm tra hành chính và bắt quả tang cơ sở giết mổ heo do ông Phan Văn Vui (46 tuổi, tại địa chỉ 563 ấp An Hòa, thành phố Biên Hòa) làm chủ đang bơm nước và thuốc an thần vào heo.