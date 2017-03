Bắt quả tang cửa hàng giao dịch bằng tiền Trung Quốc

Ở cửa hàng lúc này có hơn 50 du khách người Trung Quốc (TQ) đang mua sắm. Cơ quan chức năng đã phát hiện quả tang nhân viên cửa hàng này (do bà Lê Thị Phương làm chủ) đang giao dịch bằng nhân dân tệ với người TQ.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu bà Huỳnh Thị Ngọc Thảo (người được chủ cửa hàng ủy quyền) mở tủ kiểm kê lượng nhân dân tệ vừa giao dịch. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng niêm phong, lập biên bản tạm giữ hơn 8.720 nhân dân tệ (tương đương 28 triệu đồng).

Lực lượng chức năng cũng ghi nhận cửa hàng này đang bày bán nhiều sản phẩm mỹ nghệ, hàng lưu niệm nhưng không ghi đầy đủ nhãn và nhiều sản phẩm niêm yết giá bằng nhân dân tệ.





Chủ cửa hàng Hải Thiên thừa nhận việc giao dịch với người Trung Quốc bằng nhân dân tệ. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Nguyễn Văn An, Đội trưởng Đội QLTT cơ động (Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hòa), cơ sở không được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy chứng nhận giao dịch bằng ngoại tệ. Vì vậy, bước đầu cơ quan chức năng xác định cơ sở này có hai vi phạm là niêm yết giá, giao dịch bằng nhân dân tệ sai quy định.

Cùng ngày, kiểm tra một cửa hàng kinh doanh đồ mỹ nghệ - hàng lưu niệm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai do bà Phan Thị Tuyết Trinh đứng tên chủ hộ kinh doanh, đoàn kiểm tra cũng phát hiện nhiều sai phạm. Đây là showroom mà sáng 14-4 lực lượng bảo vệ đã chặn cửa, không cho một số phóng viên trong vai người mua hàng vào trong khi người TQ ra vào tự do. “Kiểm tra bước đầu cho thấy toàn bộ hàng hóa tại cửa hàng này không ghi nhãn. Nhiều hàng hóa có giá trên 1 tỉ đồng nhưng chủ hộ thừa nhận không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán. Ngoài ra, nhiều hàng hóa giá bán cao gần 2 tỉ đồng chỉ in nhãn bằng chữ TQ” - ông An nói.

Ông Phạm Văn Hữu, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hòa, cho biết đợt kiểm tra trên được tiến hành sau khi các cơ quan chức năng tỉnh này phát hiện nhiều cửa hàng, nhà hàng ở Nha Trang có dấu hiệu từ chối tiếp khách người Việt, chỉ phục vụ khách TQ.

“Trước mắt, chúng tôi xác định có gần 10 cơ sở tại Nha Trang có hiện tượng trên. Phần lớn các cơ sở này đăng ký là hộ kinh doanh cá nhân nhưng quy mô hoạt động lớn, đông khách mua, lượng giao dịch lớn” - ông An nói thêm.