Bắt tài xế đổ trộm chất thải ra môi trường

Chất thải gồm gần hai tấn rác phế liệu công nghiệp. Địa điểm đổ là hầm đá Hóa An (xã Hóa An, TP Biên Hòa). Cùng đi còn có Nguyễn Văn Bảo và Lưu Hà Hồng đều là công nhân bốc vác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận làm thuê cho một vựa phế liệu ở huyện An Phú (Bình Dương) do ông Nguyễn Văn Hữu làm chủ. Đây là lần thứ ba tài xế Thụ đổ trộm chất thải xuống khu vực này. Được biết khu vực hầm đá Hóa An đã bị UBND TP Biên Hòa cấm khai thác, nhằm trả lại cảnh quan môi trường cho TP. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm chất thải vẫn liên tục xảy ra, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho khu vực này.

DUY ĐÔNG