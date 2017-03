Bắt tạm giam 1 nguyên quân nhân lừa đảo xin việc

Lê Văn Sinh, sinh năm 1974, quê quán xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội.



Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7 đến tháng 12/2012, lợi dụng là quân nhân đang công tác trong quân đội, đối tượng Sinh đã dùng thủ đoạn nhận hồ sơ để xin việc làm cho nhiều con, em đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng được đi làm tại các cơ quan Nhà nước của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.



Đối tượng Sinh đã thu tiền của 12 bị hại đưa hồ sơ xin đi làm, chiếm đoạt 625 triệu đồng.



Trên thực tế, đối tượng Linh không hề có khả năng xin được việc cho con, em của các bị hại. Khi nhận hồ sơ, Sinh đều chuyển hóa từ hình thức xin việc làm thành giấy vay tiền. Số tiền thu được qua các hành vi lừa đảo này đối tượng đều sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.



Do có một số sai phạm nên đối tượng Lê Văn Sinh đã được xuất ngũ ngày 1/6/2013.



Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương tiếp tục điều tra làm rõ.



Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu những cá nhân đã từng bị đối tượng Lê Văn Sinh dụ dỗ xin việc làm đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của đối tượng.





Theo PV (TTXVN)