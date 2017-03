Bắt tạm giam thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2

Tối 7-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT - PC44 (Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Công Chí - thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Điều tra ở khung cao nhất

Lê Công Chí bị khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo khoản 3 Điều 212 BLHS, có mức án 7-15 năm, khung nặng nhất của tội này. Hiện Chí đã được chuyển đến Trại tạm giam Hòa Sơn của Công an TP Đà Nẵng.

Chí là thuyền trưởng điều khiển tàu Thảo Vân 2 chở theo 56 người (bao gồm cả thuyền viên) bị lật chìm trên sông Hàn vào tối 4-6 khiến ba nạn nhân thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, Chí bị Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng tạm giữ tại Trạm cửa khẩu cảng sông Hàn để phục vụ công tác điều tra. Chiều 6-6, BĐBP chuyển toàn bộ hồ sơ, lời khai ban đầu của thuyền trưởng Chí cho PC44.

Cũng trong ngày 7-6, PC44 phối hợp với BĐBP, Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm tàu Thảo Vân 2 để củng cố hồ sơ và thu thập thêm chứng cứ, tài liệu.





Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tàu Thảo Vân 2. Ảnh: Lê Phi

Hồ sơ đen của con tàu

Theo tìm hiểu, tàu Thảo Vân 2 là tàu cá hoán cải thành tàu du lịch để chở khách, hoạt động trên sông Hàn. Cách đây hai năm, ngày 20-7-2014, con tàu này chở 10 hành khách vừa rời bến thì xảy ra tai nạn, chìm ngay đoạn giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn. Rất may tất cả hành khách trên tàu đều được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ. Theo Sở Cảnh sát PCCC, nguyên nhân vụ tai nạn là tàu này va vào trụ cầu sông Hàn dẫn đến thủng đáy, nước tràn vào khoang làm chìm tàu. Sau đó, chủ tàu lại tiếp tục mông má, sửa chữa lại tàu Thảo Vân 2 để đạt đăng kiểm nhằm tiếp tục kinh doanh.

Trung tá Đặng Hữu Tài, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (Công an TP Đà Nẵng), cho biết đơn vị này đã nhiều lần xử phạt tàu Thảo Vân 2 cũng như cảnh báo tình trạng mất an toàn của con tàu này.

“Lọt lưới”

Tháng 5-2016, tàu này lại bị xử phạt 400.000 đồng về lỗi sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường của phương tiện đã hết hiệu lực. Sau khi thống nhất phương án xử lý, Sở GTVT TP Đà Nẵng đã giao cho Cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp với Thanh tra Sở, Trạm Biên phòng sông Hàn di dời tàu này (cùng với tàu Đại Thành và tàu ĐNa 0451) về neo đậu tại khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu sông Hàn trước 20 giờ ngày 2-6. Sau đó, sở bàn giao tàu cho lực lượng biên phòng quản lý, đồng thời nghiêm cấm tàu không được rời khỏi khu vực này khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng.

Trong đêm 2-6, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế các tàu này về vị trí quy định. Theo một cán bộ Cảng vụ đường thủy nội địa thì rõ ràng trạm biên phòng có trách nhiệm quản lý con tàu này. Nếu nó có chạy ra ngoài thì biên phòng dùng canô đuổi theo để bắt chứ cảng vụ không có phương tiện cũng như con người để làm việc này.

Trả lời về vấn đề có hay không một văn bản bàn giao con tàu giữa cảng vụ và biên phòng, vị này thông tin thêm, lâu nay hai đơn vị này phối hợp với nhau, triển khai xử lý các vấn đề nhỏ như thế này thì không cần văn bản. “Sau khi cưỡng chế thì chúng tôi có ghi rõ ràng vào sổ trực đêm. Khi xảy ra sự cố tai nạn thì không thể đổ hết cho cảng vụ được” - vị này nói.

Tuy nhiên, tàu Thảo Vân 2 không bị “quản thúc” theo yêu cầu mà vẫn ngang nhiên, công khai hoạt động đến ngày xảy ra tai nạn…

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết sau khi tập trung khắc phục hậu quả vụ chìm tàu, TP Đà Nẵng cũng đã làm việc để xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan.

* * *

“Chúng tôi sẽ xử lý cán bộ đã lơ là, thiếu kiểm soát để tàu Thảo Vân 2 hoạt động “chui”. Chúng tôi cũng đã giao cho công an, BĐBP khẩn trương điều tra để sớm đưa ra xét xử những cá nhân, tổ chức xem thường mạng sống con người. Chúng ta lên án những cán bộ nhà nước thờ ơ, vô trách nhiệm và cần phải xử lý thích đáng. Chúng ta cũng lên án những kẻ vì hám lợi mà bất chấp thủ đoạn để gây ra hậu quả đau lòng này” - ông Thơ nhấn mạnh.