Bắt tên cướp “lắm chiêu” sau 12 năm lẩn trốn

Lẩn trốn



Đêm 15/1/2000, tại trại giam tỉnh Lâm Đồng, 6 tên tội phạm bất ngờ phá cửa bỏ trốn.



Ngay sau đó, lệnh truy nã toàn quốc được ban hành đối với 6 tên tội phạm liều lĩnh này. Trong đó có Nguyễn Sĩ Viên (quê Hà Bắc (cũ), thường trú tại Bảo Lộc) từng bị tuyên phạt 30 tháng tù (án treo) và sau đó tiếp tục bị tuyên phạt 13 năm tù về tội cướp tài sản.



Cuộc truy bắt diễn ra quy mô với hàng trăm trinh sát tỏa đi nhiều hướng. Lần lượt những kẻ trốn trại đều bị sa lưới, thậm chí có tên đã trốn sang tận Campuchia nhưng vẫn không thoát tuy chỉ có tên Nguyễn Sĩ Viên vẫn bặt vô âm tín.







Tên Viên tại cơ quan Công an

Truy bắt

Theo Tiểu Long (VNN)



Ngay khi trốn khỏi trại giam, Viên tìm hướng ra đường lộ lớn đón xe vượt hàng ngàn cây số ra Lạng Sơn sinh sống.Sau một năm lẩn trốn tại Lạng Sơn, Viên tìm đường quay ngược vào Quảng Ngãi mưu sinh với đủ thứ nghề khác nhau.Để tránh sự chú ý, năm 2002, Viên lại bắt xe đi Gia Lai với một danh tính mới tên là Nguyễn Văn Biên (SN 1974, quê Quảng Ngãi). Tại đây, Biên (tên mới của Nguyễn Sĩ Viên) xin vào làm phụ xe cho một nhà xe chạy tuyến đường dài Nam – Bắc.Sau một thời gian, Biên được cho làm tài xế và hàng tuần chở khách chạy tuyến Gia Lai – Hà Nội (và ngược lại).Trong một bộ dạng mới, Biên tỏ ra hiền lành, chăm chỉ, chịu khó làm việc nên được bạn bè, đồng nghiệp không chút nghi ngờ.Tại Gia Lai, hắn còn quen biết với chị T.T và năm 2005, hai người làm đám cưới. Cuộc sống của Biên diễn ra hạnh phúc với vợ và 2 con nhỏ như chưa hề có án tù và lệnh truy nã ngày nào.Về phía Công an tỉnh Lâm Đồng, sau đợt truy bắt tên Nguyễn Sĩ Viên – một trong 6 tên tội phạm bỏ trốn ngày 5/1/2000 do không có manh mối nên tạm gác lại. Đến tháng 1/2011, Công an Lâm Đồng đã mở lại chuyên án truy bắt.Bị gác lại sau nhiều năm, cuộc truy bắt tên tội phạm này càng khó khăn hơn bội phần. Các manh mối để tìm được Viên hầu như phải rà soát lại từ đầu. Bắt nguồn từ mối quan hệ trong gia đình, thân nhân của Viên tại thành phố Bảo Lộc và các manh mối khác.Qua rà soát, các trinh sát đã nắm được thông tin Viên hiện đang lái xe tải ở TP. HCM. Tuy nhiên, việc xác minh gặp rất nhiều khó khăn nên tung tích của Nguyễn Sĩ Viên vẫn là một bí ẩn.Tiếp tục raà soát các đầu mối thông tin khác, các trinh sát lại nắm được thông tin Viên đang sinh sống ở tỉnh Đắk Nông, đã lấy vợ và có 2 con. Tuy nhiên, việc xác minh vẫn không có kết quả.Không dừng lại ở đó, lực lượng trinh sát Phòng truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Lâm Đồng đã tỏa đi nhiều hướng tiếp tục tìm kiếm khắp các tỉnh Tây Nguyên.Sau đó một đầu mối quan trọng được phát hiện khi các trinh sát thâm nhập giới lái xe ở Gia Lai và có được thông tin ở đây có một tài xế tên Viên, đang làm việc cho một nhà xe chuyên chạy tuyến Bắc – Nam.Khi xác minh lại thì tên trong hồ sơ của tên này lại là Nguyễn Văn Biên (38 tuổi, quê Quảng Ngãi), đã có vợ và 2 con, hình ảnh Biên cũng khác so với tên Viên ngày trốn trại giam tại Lâm Đồng.Tuy nhiên, Nguyễn Văn Biên lại một lần nữa được đặt trong vòng nghi vấn khi hắn quê ở Quảng Ngãi nhưng lại nói giọng Bắc và qua điều tra các trinh sát vẫn thấy Biên thường xuyên gọi điện về Bảo Lộc thăm cha mẹ trong khi hắn nói dối vợ là cha mẹ đã mất từ lâu.Từ những manh mối trên kết hợp với nghiệp vụ điều tra, các trinh sát khẳng định tài xế Nguyễn Văn Biên chính là Nguyễn Sĩ Viên – tên tội phạm bị truy nã suốt 12 năm qua.Đến ngày 27/6/2012, Nguyễn Văn Biên bị các trinh sát Phòng PC52, Công an Lâm Đồng tóm gọn trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, gia đình.Tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai, Nguyễn Văn Biên (tức Nguyễn Sĩ Viên) tỏ ra hết sức bình tĩnh và khăng khăng không nhận mình là đối tượng đang bị truy nã.Để chứng minh, Viên vội xuất trình giấy tờ, chứng minh nhân dân quê ở Quảng Ngãi, lên Gia Lai từ năm 2002 và nói cha mẹ mình đã chết. Chỉ khi lực lượng Công an đưa ra bằng chứng là chiếc điện thoại của Biên bị thu giữ có nhiều cuộc gọi về số điện thoại của cha mẹ Viên ở Bảo Lộc và giọng nói của hắn là giọng Bắc…Đến đây, Nguyễn Văn Biên mới chịu nhận mình là Nguyễn Sĩ Viên, chiếc mặt nạ trong “vai” người tài xế hiền lành đã được lột bỏ.Ngày 29/6, Nguyễn Sĩ Viên đã được các trinh sát di lý về Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố tên tội phạm đã lẩn trốn suốt 12 năm này.