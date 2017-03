Bắt thêm một nghi can trộm tiền thẻ tín dụng

Bước đầu Hùng khai nhận với cơ quan điều tra là đã có hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản tín dụng, trộm cắp tiền trong tài khoản tín dụng của người nước ngoài.

Như đã thông tin, hôm 9-1, Bộ Công an đã bắt giữ chín nghi can và triệu tập hai nghi can là Huỳnh Phước Mẫn và Vũ Việt Dũng vì đã tham gia hai diễn đàn mạng là Vietexpert.info và bkvfamily.info. Đây là hai diễn đàn có hàng ngàn thành viên là hacker câu kết với nhau chuyên trộm cắp, mua bán thông tin thẻ tín dụng từ năm 2011 đến nay. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

ÁI NHÂN