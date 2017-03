Bắt thêm nghi can trong vụ dùng rìu chém Trung úy CSGT

Theo TTO, hai nghi can bị bắt giữ là: Nguyễn Văn Xuân (26 tuổi, ngụ Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng) và Lê Minh Chung (36 tuổi, ngụ Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên). Xuân và Chung bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng. Trong khi đó, TNO cho biết còn có nghi can thứ ba bị bắt là Trần Giang Lộc (con trai của chủ nhà nơi hai nghi can lẩn trốn).



Ba nghi can (từ trái qua): Vũ Thanh Sơn, Lê Minh Chung và Nguyễn Thanh Xuân - Ảnh do CQĐT cung cấp



Công an Hải Phòng cho biết bước đầu tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, sáng ngày 24-2, Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”, trú Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng, đã bị bắt giữ) cùng Xuân và Chung lên kế hoạch cướp tài sản.

Khoảng hơn 5g sáng, nhóm này nấp tại đầu ngõ 193 đường Hồ Sen. Khi trung úy Thắng đi làm đến đây thì bị Sơn và Xuân lao ra chặn xe và dùng rìu chém nhiều nhát vào đầu làm anh ngã gục tại chỗ.

Theo Công an Hải Phòng, Sơn “Liên Xô” là đối tượng có 5 tiền án, tiền sự với các tội danh cướp tài sản, cờ bạc… Do hết tiền mua ma túy và đang nợ nần nhiều nên Sơn rủ cả nhóm đi cướp tài sản. Khi phát hiện cướp nhầm phải công an, Sơn cùng đồng bọn đã vứt xe máy Air Blade, quân tư trang của trung úy Thắng cạnh hồ Ông Báo.

Hiện CQĐT đã khởi tố vụ án cướp tài sản và đang xem xét khởi tố bổ sung vụ án giết người, khởi tố các bị can với tội danh giết người, cướp tài sản.

Theo TTO, TNO