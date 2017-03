Bắt tổng giám đốc công ty vệ sỹ dùng súng bắn chồng cũ của vợ

Tới nơi, Hoàng Hải đã lấy một khẩu súng bắn đạn cao su ra dọa thì Bùi Quốc Xuân liền xuống bếp cầm một con dao bầu để đuổi đánh Hoàng Hải, bị Đỗ Văn Năng ôm lại, khống chế con dao.



Trong lúc giằng co nhau, Xuân đã vùng dậy được và tiếp tục dùng dao rượt đuổi Hoàng Hải. Sau đó Hải đã bắn liên tiếp nhiều phát đạn vào người Xuân khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt. Còn Đỗ Văn Năng đã xông đến dùng tay đấm vào ngực Xuân nhưng bị Xuân dùng dao chém một nhát vào cổ tay.



Vụ ẩu đả làm cho Bùi Quốc Xuân và Đỗ Văn Năng bị thương và được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cách đó 500m.



Nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng Công an thị xã Gia Nghĩa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tư xã hội Công an tỉnh Đắk Nông để khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ vụ việc và tiến hành triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.