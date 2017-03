Bắt xe bồn đổ trộm chất thải

(PL)- Ngày 8-6, Công an xã Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt quả tang xe bồn biển số 51C-145.25 chở đầy chất thải công nghiệp đến khu đất trống (thuộc ấp Bình Hóa, xã Hóa An) để đổ xuống suối.

Làm việc với cơ quan chức năng, người điều khiển xe bồn là Phan Văn Lợi (quê Vĩnh Long) cho biết số chất thải trên được Lợi thu gom tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nhưng Lợi không cung cấp được các giấy tờ chứng nhận nguồn gốc chất thải. Hiện Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường, Công an TP Biên Hòa đã lấy mẫu chất thải đi kiểm nghiệm để xử lý. DUY ĐÔNG