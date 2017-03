Bắt xe chở biến thế ‘siêu khủng’ nghênh ngang giữa phố

Chiều ngày 16-7, ông Huỳnh Văn Xê, Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông số 2 - Sở Giao thông Vận tải Long An, xác nhận đội này vừa tạm giữ một xe “siêu trường, siêu trọng” tại km 44, địa bàn thị trấn Tân Thạnh (Long An).

Chiếc xe đầu kéo 51C-199.17 kéo theo rơ móc 51R-8440 bị người dân phát hiện lúc 0 giờ sáng ngày 16-7 khi đang lưu thông trên quốc lộ 62 đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Thạnh.



Biến thế khủng chễm chệ trên rơ móc

Làm việc bước đầu, tài xế xe tên Lê Đình Tâm (47 tuổi) thừa nhận đang vận chuyển biến thế “khủng” từ Trạm Biến áp Mộc Hóa về huyện Gò Dầu (Tây Ninh).

“Tải trọng của biến thế trên 50 tấn, cộng với tải trọng xe, tổng cộng xe và biến thế trên 70 tấn, trong khi tải trọng cho phép của nhiều cây cầu trên địa bàn như cầu Tân Thạnh và cầu Kênh 12 không quá 40 tấn.



Chiếc xe vi phạm

Chiếc xe bị lập biên bản vì vi phạm 3 lỗi gồm quá tải lưu hành, quá tải cầu và không có giấy phép khi vận chuyển hàng siêu trọng.

Trao đổi với Pháp Luật Tp.HCM, ông Ngô Văn Chiến, Chánh văn phòng Công ty Điện lực Long An, cho biết biến thế này không phải của Điện lực Long An mà thuộc quản lý của Chi nhánh Điện cao thế Long An.

Xe đang chờ hạ tải

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường chiếc xe chở biến thế “khủng” có logo của Cty TNHH Vận tải Nam Sơn. Đến chiều cùng ngày, các tài xế và phụ xế vẫn đang chờ xà lan từ Tp.HCM về để hạ thủy, dự kiến đến khoảng 22 giờ cùng ngày xe sẽ hạ thủy.

Hiện cán bộ Đội Thanh tra giao thông số 2 vẫn đang giám sát tại hiện trường, đảm bảo chắc chắn chiếc xe chở biến thế “khủng” sẽ hạ thủy, tránh tình trạng... tẩu thoát nhiều lần như một số trường hợp đã từng xảy ra trước đây.