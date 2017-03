Bắt xe khách giường nằm nhồi nhét khách

Trước đó, Đội tuần tra kiểm soát số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành kiểm tra xe khách 51B - 02429 do tài xế Phùng Quang Thế (33 tuổi, ngụ Đô Lương, Nghệ An) điều khiển theo hướng Bắc-Nam.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện xe khách đã đã nhồi nhét 75 người trong khi xe chỉ được chở 46 người. Đội tuần tra kiểm soát số 2 đã lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe, đồng thời áp giải xe về Bến xe phía Nam TP Huế để sang khách.

Lực lượng công an giúp hành khách sang xe. Ảnh: VIẾT LONG

Xe khách nhồi nhét chật kín các lối đi. Ảnh: VIẾT LONG

Đến 21 giờ cùng ngày toàn bộ khách bị nhồi nhét đã được lên xe khách 75K-5326 để tiếp tục cuộc hành trình.

VIẾT LONG